Мурашко рассказал о выживаемости пациентов с раком в России

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России увеличилась за пять лет на 9%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Реализация проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями позволила не только изменить кардинальную инфраструктуру, насытить ее современным оборудованием, это дало возможность значительного увеличения технологичности и эффективности работы. На 9% увеличена выживаемость пациентов на 5-летнем промежутке времени», — сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ.
Министр подчеркнул, что данный показатель — это колоссальный успех в борьбе с таким тяжелым заболеванием.