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Мурашко рассказал о выживаемости пациентов с раком в России

Мурашко: выживаемость пациентов с раком в РФ за 5 лет увеличилась на 9%

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России увеличилась за пять лет на 9%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Реализация проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями позволила не только изменить кардинальную инфраструктуру, насытить ее современным оборудованием, это дало возможность значительного увеличения технологичности и эффективности работы. На 9% увеличена выживаемость пациентов на 5-летнем промежутке времени», — сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Министр подчеркнул, что данный показатель — это колоссальный успех в борьбе с таким тяжелым заболеванием.