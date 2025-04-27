Мурашко рассказал о выживаемости пациентов с раком в России

«Реализация проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями позволила не только изменить кардинальную инфраструктуру, насытить ее современным оборудованием, это дало возможность значительного увеличения технологичности и эффективности работы. На 9% увеличена выживаемость пациентов на 5-летнем промежутке времени», — сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ.