Суперкомпьютер «МГУ-270» для развития ИИ остается самым мощным в РФ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Суперкомпьютер «МГУ-270», запущенный в 2023 году для развития использующих технологии искусственного интеллекта (ИИ) систем, является самым мощным в России и почти не имеет «конкурентов» в вузах мира, сообщил ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.
Ранее в феврале глава российского вуза сообщил о достижении полной загрузки системы задачами.
«Мы — обладатели самого мощного в России суперкомпьютера для задач искусственного интеллекта [мощностью] 400 петафлопсов. Мы назвали его “МГУ-270”. Я рассматривал мировые университетские базы данных и, на мой взгляд, такой мощью супервычислений обладают только два университета в мире. Таким образом, мы лидируем в данном случае», — сказал Садовничий, выступая на Дне открытых дверей МГУ.
1 сентября 2023 года в МГУ состоялся запуск суперкомпьютера расчетной мощностью 400 петафлопсов ИИ в секунду. Это параметр, отражающий наибольшую скорость обработки данных при выполнении специализированных задач для ИИ-систем, которые, к примеру, не требуют сохранения промежуточных результатов вычислений. На первом этапе создатели отрабатывали с помощью системы тестовые задачи, позже ряд исследовательских групп начал использовать ее в своих работах.