Суперкомпьютер «МГУ-270» для развития ИИ остается самым мощным в РФ

«Мы — обладатели самого мощного в России суперкомпьютера для задач искусственного интеллекта [мощностью] 400 петафлопсов. Мы назвали его “МГУ-270”. Я рассматривал мировые университетские базы данных и, на мой взгляд, такой мощью супервычислений обладают только два университета в мире. Таким образом, мы лидируем в данном случае», — сказал Садовничий, выступая на Дне открытых дверей МГУ.