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Реставрацию Дома Заплатина продолжат в Нижнем Новгороде

На работы будет выделено 30 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Реставрацию в Доме купца Александра Заплатина продолжат в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Как отмечается, дом № 1/41 (литера, А) расположен на улице Ошарской. Он был построен в 1910—1911 годах. Сейчас в этом здании располагается Военный комиссариат Нижегородской области. На работы будет выделено 30 млн рублей.

На данный момент ведется поиск подрядчика, который должен провести восстановление целостности кирпичной кладки, а также гидроизоляцию стен. Работы необходимо завершить до 30 апреля 2026 года.