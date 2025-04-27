Реставрацию Дома Заплатина продолжат в Нижнем Новгороде

Реставрацию в Доме купца Александра Заплатина продолжат в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Как отмечается, дом № 1/41 (литера, А) расположен на улице Ошарской. Он был построен в 1910—1911 годах. Сейчас в этом здании располагается Военный комиссариат Нижегородской области. На работы будет выделено 30 млн рублей.
На данный момент ведется поиск подрядчика, который должен провести восстановление целостности кирпичной кладки, а также гидроизоляцию стен. Работы необходимо завершить до 30 апреля 2026 года.