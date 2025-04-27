В Самарской области ночью будут заморозки: объявлен оранжевый уровень опасности!

Ночью температура опустится до −5°C, что представляет угрозу для сельхозкультур!
МЧС России предупредило о похолодании в Самарской области.
В ночь на 28 апреля столбики термометров опустятся до −2°C, а уже 29 апреля заморозки усилятся до −5°C в большинстве районов региона.
Рекомендации для населения, которые дает МЧС:
Избегайте переохлаждения, выбирайте теплую одежду. Водителям стоит быть осторожнее — возможны гололедица и наледи на дорогах. Защита сельского хозяйства: аграриям и дачникам советуют укрыть растения полиэтиленовой пленкой, агроволокном (спанбонд) или соломой, чтобы минимизировать ущерб от заморозков.
Оранжевый уровень опасности означает высокую вероятность негативных последствий. Следите за прогнозами и соблюдайте меры предосторожности — как и в прошлом году, так называемые возвратные заморозки чреваты потерей урожая.