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В Самарской области ночью будут заморозки: объявлен оранжевый уровень опасности!

Ночью температура опустится до −5°C. Это представляет угрозу для сельхозкультур! МЧС России предупредило о похолодании в Самарской области.

Ночью температура опустится до −5°C, что представляет угрозу для сельхозкультур!

МЧС России предупредило о похолодании в Самарской области.

В ночь на 28 апреля столбики термометров опустятся до −2°C, а уже 29 апреля заморозки усилятся до −5°C в большинстве районов региона.

Рекомендации для населения, которые дает МЧС:

Избегайте переохлаждения, выбирайте теплую одежду. Водителям стоит быть осторожнее — возможны гололедица и наледи на дорогах. Защита сельского хозяйства: аграриям и дачникам советуют укрыть растения полиэтиленовой пленкой, агроволокном (спанбонд) или соломой, чтобы минимизировать ущерб от заморозков.

Оранжевый уровень опасности означает высокую вероятность негативных последствий. Следите за прогнозами и соблюдайте меры предосторожности — как и в прошлом году, так называемые возвратные заморозки чреваты потерей урожая.