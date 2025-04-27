В Перми начались работы по ремонту крупных участков дорог

В Индустриальном районе подрядчики завершили укладку асфальта на улице Снайперов — от улицы Мира до улицы Декабристов, а также на перекрестке улиц Мира и Советской Армии. В ближайшее время планируется продолжить работы на улицах Мира, Советской Армии, Снайперов и Чайковского. В этом году в Индустриальном районе обновят около 50 тысяч квадратных метров дорог.