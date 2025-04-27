В Перми начались работы по ремонту крупных участков дорог

В Перми стартовали ремонтные работы на дорожных объектах. Ремонт проводится в каждом районе города. Специалисты сначала фрезеруют старое дорожное покрытие, а затем укладывают новый асфальт большими сегментами, называемыми «картами», длина которых превышает 25 метров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В Индустриальном районе подрядчики завершили укладку асфальта на улице Снайперов — от улицы Мира до улицы Декабристов, а также на перекрестке улиц Мира и Советской Армии. В ближайшее время планируется продолжить работы на улицах Мира, Советской Армии, Снайперов и Чайковского. В этом году в Индустриальном районе обновят около 50 тысяч квадратных метров дорог.
В Мотовилихинском районе также начали ремонтировать дороги методом укладки «карт». Первые участки, где уже проведены работы, — улицы Уральская и Грибоедова. На улице Уральской запланировано обновить несколько участков.
В Дзержинском районе ремонт уже завершен на улице Боровой, а работы продолжаются на улице Подлесной — в районе перекрестка с улицей Зои Космодемьянской и на участке от улицы Желябова до улицы Куфонина.
В Кировском районе в рамках текущего ремонта будет заменено более 30 тысяч квадратных метров асфальта. Работы затронут участки на улицах Калинина, Кировоградская, Маршала Рыбалко, Светлогорская, Ласьвинская и Сивашская, а также развязку на улицах Ушакова и Калинина. Работы уже начались на улицах Светлогорская и Кировоградская.
В Ленинском районе будет отремонтирована улица Борцов Революции общей площадью 15 тысяч квадратных метров.
В Свердловском районе ремонт уже начался на улицах Белинского и 1-й Бахаревской, а также завершен на улицах Лукоянова, Льва Шатрова и Гатауллина. В ближайшее время подрядчик продолжит работы на улицах Нестерова, Солдатова и Моторостроителей.
В поселке Новые Ляды будут обновлены 8 тысяч квадратных метров асфальта на улицах Калинина, Крылова, Куйбышева, Чусовская и Трудовая.