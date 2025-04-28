Ответы на кроссворд от 27 апреля 2025: интересные факты про Сэмюэля Морзе

4. Телеграф

Наиболее известный и долгое время самый распространенный телеграфный аппарат — аппарат Морзе. Изначальная концепция, разработанная Сэмюэлом Морзе в 1837 году, была доработана Альфредом Вейлом в 1844 году. Аппарат состоит из манипулятора (ключа), который, при нажатии, замыкает цепь, соединяя ее с батареей и посылая сигнал по проводам на другую станцию.