Ответы на кроссворд от 27 апреля 2025: интересные факты про Сэмюэля Морзе

По горизонтали:
1. Связь
Азбука Морзе применяется для передачи данных по последовательным каналам связи. В радиосвязи широко распространен слуховой прием (радиотелеграф). Военно-морской флот использует код Морзе для световой сигнализации между кораблями.
2. Гугл
Google отметил день рождения Сэмюэла Морзе 27 апреля 2009 года, закодировав надпись «Google» азбукой Морзе на своей главной странице.
3. Напев
Для запоминания азбуки Морзе используются визуальные таблицы, однако они неэффективны для быстрого слухового приема из-за необходимости подсчета точек и тире. Более эффективен слуховой метод, основанный на «напевах» и словоформах, позволяющих запоминать ритмическую структуру символов целиком. Формирование ассоциаций между звучанием и значением символа позволяет достигать скорости 50−100 знаков в минуту, достаточной для практической радиосвязи.
4. Телеграф
Наиболее известный и долгое время самый распространенный телеграфный аппарат — аппарат Морзе. Изначальная концепция, разработанная Сэмюэлом Морзе в 1837 году, была доработана Альфредом Вейлом в 1844 году. Аппарат состоит из манипулятора (ключа), который, при нажатии, замыкает цепь, соединяя ее с батареей и посылая сигнал по проводам на другую станцию.
5. Скорость
Распространение телеграфных аппаратов системы Морзе привело к широкому внедрению азбуки Морзе. Но с появлением буквопечатающей техники, выявилась неоптимальность кода Морзе в сравнении с пятибитным кодом Бодо. Скорость передачи телеграфа Морзе также была ограничена. Несмотря на разработку более эффективных систем (аппараты Юза, Бодо, Мюррея, Шорина, факсимильные аппараты), аппарат Морзе оставался основным инструментом телеграфной связи в течение столетия благодаря своей простоте, надежности и универсальности.
По вертикали:
1. Сеанс
12 января 1930 года азбука Морзе обеспечила первый в мире сеанс радиосвязи между диаметрально противоположными точками Земли: советской станцией «Бухта Тихая» в Арктике и американской базой «Литл-Америка» в Антарктике.
2. Вейл
Альфред Вейл, вместе с Сэмюэлом Морзе, разработал электромагнитный телеграф и создал первые коммерческие телеграфные линии в США в 1837 году. Он был оператором первой линии Вашингтон — Балтимор и руководил строительством других линий. Вейл усовершенствовал систему «азбуки» Морзе, включая регистры и релейные магниты. В 1848 году он покинул телеграфный бизнес, считая, что его вклад был недооценен.
3. Код
Азбука Морзе — метод кодирования символов (букв, цифр, знаков препинания) с помощью последовательности коротких («точек») и длинных («тире») сигналов. Временной единицей служит длительность точки. Тире равно трем точкам. Код устойчив к небольшим погрешностям во времени передачи. Азбука названа в честь Сэмюэла Морзе, хотя буквенные коды разработал Альфред Вейл.
4. Герке
Немецкий инженер Фридрих Герке в 1848 году разработал более удобную версию кода Морзе, стандартизировав паузы между сигналами и упростив систему до двух элементов: точки и тире. «Континентальный код Морзе» или «гамбургский алфавит», созданный Герке, заменил оригинальный «американский» код в Германии и Австрии с 1851 года.
5. Буква
В основе азбуки Морзе лежит принцип неравномерного кодирования: чем чаще встречается буква в английском языке, тем короче ее код. Морзе узнал об этом принципе, изучив частоту использования литер в типографии. Коды букв содержат от 1 до 4 элементов, кроме буквы «Э», состоящей из пяти. Это упрощает освоение и ускоряет передачу сообщений.
Интересные факты о Сэмюэле Морзе:
- Первое официальное сообщение, переданное азбукой Морзе, было отправлено 24 мая 1844 года из Вашингтона в Балтимор. Текст сообщения: «What hath God wrought!» — цитата из Книги Чисел (23:23), в русском переводе — «Вот что творит Бог!».
- Морзе не проявлял особого интереса к науке, хотя и посещал лекции по электричеству. После колледжа работал клерком, но затем увлекся живописью. В 1811 году родители отправили его в Англию для обучения в Королевской академии художеств. В 1813 году он получил золотую медаль Лондонской королевской академии за картину «Умирающий Геркулес». Вернувшись в США в 1815 году, столкнулся с отсутствием интереса к его работам и в течение десяти лет работал странствующим художником. Позднее, в Нью-Йорке, он создал ряд значимых портретов. В 1825 году Морзе основал Национальную академию дизайна и был избран ее президентом.
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