Новые выбросы мазута нашли на пяти участках побережья Анапы

Утром 27 апреля участники ликвидации ЧС снова обнаружили новые выбросы мазута на побережье Анапы.
«Во время утреннего мониторинга нашли незначительные выбросы мелкой фракции нефтепродуктов между Витязево и Благовещенской, на участке отеля “Пляжный поселок, около базы отдыха “Динамо”, на территории пляжа “Витязь””, — сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Напомним, на побережье продолжает каждый день работать техника, ведется механизированная очистка пляжей. Убирать будут таким методом до 13 мая, потом Роспотребнадзор снова возьмет пробы, чтобы сделать выводы о предстоящем курортном сезоне.