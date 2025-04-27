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Новые выбросы мазута нашли на пяти участках побережья Анапы

На пляжи Анапы продолжает выбрасывать мазут.

Источник: http://t.me/opershtab23

Утром 27 апреля участники ликвидации ЧС снова обнаружили новые выбросы мазута на побережье Анапы.

«Во время утреннего мониторинга нашли незначительные выбросы мелкой фракции нефтепродуктов между Витязево и Благовещенской, на участке отеля “Пляжный поселок, около базы отдыха “Динамо”, на территории пляжа “Витязь””, — сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Напомним, на побережье продолжает каждый день работать техника, ведется механизированная очистка пляжей. Убирать будут таким методом до 13 мая, потом Роспотребнадзор снова возьмет пробы, чтобы сделать выводы о предстоящем курортном сезоне.