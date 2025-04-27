В Уфе инспекторы ДПС остановили опасный автомобиль. Многочисленные технические неисправности ВАЗ-2106 сделали автомобиль «бомбой замедленного действия».
Как сообщили в Госавтоинспекции Уфы, в ходе рейдовых мероприятий на улице Энтузиастов была остановлена «шестерка» ВАЗ. За рулем оказался водитель 2002 года рождения допустил множество нарушений, при которых эксплуатация транспорта недопустима. Среди нарушений выявлены: критические проблемы с тормозами, неисправности в рулевом управлении, нарушение правил маневрирования, превышение уровня шума двигателя, отсутствие полиса ОСАГО.
Водителю были выписаны 4 штрафных протокола, а также требование о прекращении противоправных действий. Машину эвакуировали на штрафстоянку, где она пробудет до тех пор, пока владелец не исправит все нарушения и не урегулирует правовые вопросы.