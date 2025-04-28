Кроссворд на 28 апреля 2025

28 апреля 1969 года на экраны вышла одна из самых любимых комедий советского кинематографа — «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Легендарные реплики, звездный актерский состав и остроумный сюжет сделали ее бессмертной классикой. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить персонажей и фразы, ставшие частью народного фольклора.