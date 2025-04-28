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Кроссворд на 28 апреля 2025

28 апреля 1969 года на экраны вышла одна из самых любимых комедий советского кинематографа — «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Легендарные реплики, звездный актерский состав и остроумный сюжет сделали ее бессмертной классикой. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить персонажей и фразы, ставшие частью народного фольклора.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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