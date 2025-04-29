Ответы на кроссворд от 28 апреля 2025: интересные факты про «Бриллиантовую руку»

3. Гайдай

После успеха «Кавказской пленницы» Леонид Гайдай планировал сменить жанр и экранизировать классику: «Бег» М. Булгакова или «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова. Но из-за того что Алов и Наумов уже работали над «Бегом», а постановка «Двенадцати стульев» была признана несвоевременной после выхода «Золотого теленка»", Госкино отклонило предложения. Чтобы продолжить работу, он вновь обратился к Костюковскому и Слободскому, но отказался от использования троицы Балбеса, Труса и Бывалого.