Ответы на кроссворд от 28 апреля 2025: интересные факты про «Бриллиантовую руку»

По горизонтали:
1. Реплика
Фильм «Бриллиантовая рука» оказал значительное влияние на современную речь. Фразы из картины превратились в афоризмы, которые используются в самых разных ситуациях. От оправданий, «Не виноватая я…», до констатации фактов, «Стамбул — город контрастов», реплики прочно вошли в обиход. По данным исследования РГГУ, фильм породил более двухсот киноцитат, вошедших в разговорную речь.
2. Идея
Идея фильма «Бриллиантовая рука» возникла у Якова Костюковского после прочтения заметки о европейских контрабандистах, использовавших гипсовые повязки для перевозки ценностей. Режиссеру понравилась эта сюжетная канва, и в марте 1967 года на «Мосфильм» была отправлена сценарная заявка под рабочим названием «Контрабандисты».
3. Гайдай
После успеха «Кавказской пленницы» Леонид Гайдай планировал сменить жанр и экранизировать классику: «Бег» М. Булгакова или «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова. Но из-за того что Алов и Наумов уже работали над «Бегом», а постановка «Двенадцати стульев» была признана несвоевременной после выхода «Золотого теленка»", Госкино отклонило предложения. Чтобы продолжить работу, он вновь обратился к Костюковскому и Слободскому, но отказался от использования троицы Балбеса, Труса и Бывалого.
4. Баку
Гайдай вместе с оператором Черных и директором фильма Ашкинази искали места для съемок «Бриллиантовой руки» в разных регионах. В итоге Баку, а именно исторический район Ичери-шехер, был выбран в качестве «Стамбула». Всеволод Якубович, оператор комбинированных съемок, рассказал, что для общих планов города использовались макеты мечети и минарета, чтобы замаскировать существующие здания.
5. Миронов
Сразу после выхода «Бриллиантовой руки» зрители стали сравнивать Андрея Миронова с Гарольдом Ллойдом, замечая в обоих актерах элегантность, комедийный талант и любовь к трюкам. Персонаж Геши Козодоева, изначально задумывавшийся как «Граф» в сценарии, не случайно оказался похожим на франтоватого недотепу, которого часто играл Ллойд. Миронов нашел интересный штрих для своего героя: взмах головой с отбрасыванием волос назад, который почти всегда заканчивался комичным ударом о какой-нибудь предмет.
По вертикали:
1. Рязанов
9 августа 1968 года на худсовете «Луч» обсуждались отснятые материалы «Бриллиантовой руки». Эльдар Рязанов, в целом отметив потенциал картины, высказал «тревогу» из-за ощущения «чересполосицы» и указал на «затянутость» почти каждого эпизода. Наибольшее недовольство у него вызвала сцена с пением Миронова и Никулина на пароходе.
2. Чаплин
В киногруппах Гайдая просмотр фильмов Чарли Чаплина был традицией. Этот интерес был обусловлен возрождением популярности эксцентрической комедии в 1950-х годах, когда Гайдай формировался как режиссер. Он активно использовал в своих фильмах трюки, гэги и образы-маски, характерные для немого кино. В «Бриллиантовой руке» Гайдай отказался от образов Труса, Балбеса и Бывалого, но сумел создать не менее ярких и запоминающихся персонажей — Лелика, Козодоева и Горбункова.
3. Папанов
На съемках «Бриллиантовой руки» не обошлось без неожиданностей. В эпизоде «Клев» Анатолию Папанову приходилось сниматься в воде температурой около 8 градусов. После серии неудачных дублей, вызванных техническими проблемами, актер, не выдержав, назвал ассистента режиссера «Идиотом!». Гайдаю понравилась эта реплика, и он решил оставить ее в фильме.
4. Шуба
Нина Гребешкова неохотно согласилась на роль жены Горбункова, считая ее неинтересной. Однако Гайдай настоял, чтобы она сыграла именно такую «правильную» советскую женщину. В итоге, актриса не только оживила образ личными чертами, но и придумала знаменитую фразу «Шуба подождет», взятую из реальной жизни их семьи.
Интересные факты о фильме «Бриллиантовая рука»:
- Для «Бриллиантовой руки» важным этапом стала подготовка: подбор команды, локаций и кинопробы. Роль Горбункова писалась специально под Юрия Никулина, поэтому другие актеры не рассматривались. Никулин для съемки в фильме получил разрешение на полугодовой отпуск из цирка.
- В сценарии «Бриллиантовой руки» Анна Сергеевна, Незнакомка, описывалась как женщина, вызывающая всеобщее восхищение. Писатель Евгений Новицкий отмечает, что имя и отчество героини отсылают к «Даме с собачкой» А. П. Чехова. Знаменитая реплика «Не виноватая я!» является почти дословной цитатой из романа Толстого «Воскресение», а фраза «Я вас очень буду ждать» перекликается со словами Наташи Ростовой из «Войны и мира».
- Интерес Леонида Гайдая к необычным звуковым эффектам можно было уже увидеть в фильме «Деловые люди». В «Бриллиантовой руке» эти тенденции были развиты. Композитор Александр Зацепин создавал шумы, используя не только традиционные инструменты, но и подручные средства, а также «акустические коллажи» для озвучивания титров. Звукорежиссер Виктор Бабушкин предложил использовать самодельный ревербератор, который создавал в некоторых сценах «психоделический эффект».
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