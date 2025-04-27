СК проведет проверку после пожара на буксире в Приморье, где погиб человек

В воскресенье главное управление МЧС России по региону сообщало, что 73-летний мужчина погиб при пожаре в сауне на буксире, пришвартованном на территории судоремонтного завода в Приморье. На момент прибытия пожарных горели сауна, душевая и раздевалка на средней палубе, было сильное задымление, пожар потушили на 15 «квадратах», проводится проверка.