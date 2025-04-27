СК проведет проверку после пожара на буксире в Приморье, где погиб человек

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр — РИА Новости. Следователи проводят проверку по статье о причинении смерти по неосторожности после возгорания в сауне на буксире «Набат» в Приморье, где погиб один человек, сообщает в своём Telegram-канале Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России.
«Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка… по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.
В воскресенье главное управление МЧС России по региону сообщало, что 73-летний мужчина погиб при пожаре в сауне на буксире, пришвартованном на территории судоремонтного завода в Приморье. На момент прибытия пожарных горели сауна, душевая и раздевалка на средней палубе, было сильное задымление, пожар потушили на 15 «квадратах», проводится проверка.
Дальневосточная транспортная прокуратура уточнила, что судно «Набат», находится на длительной стоянке у причальной стенки ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» (морской терминал Южно-Морской морского порта Находка в поселке Ливадия), на место происшествия выезжал Находкинский транспортный прокурор Станислав Дремов. Транспортное надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства при организации стоянки судов.