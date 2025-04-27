«С 2027 года во всех автобусах ремни безопасности, с 2028 — видеофиксация». Минсктранс готовит изменения в правила перевозок пассажиров

Для безопасности пассажиров документом предусматривается оснащение с 1 января 2028 года всех транспортных средств, выполняющих внутриреспубликанские автомобильные перевозки, техническим средством видеофиксации и с 1 января 2027 года — оборудование мест для сидения автобусов ремнями безопасности.