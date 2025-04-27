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«С 2027 года во всех автобусах ремни безопасности, с 2028 — видеофиксация». Минсктранс готовит изменения в правила перевозок пассажиров

Минсктранс: ремни безопасности появятся во всех автобусах с 2027, видеофиксация с 2028.

Источник: Комсомольская правда

Минтранс вынес на публичное обсуждение проект постановления правительства Беларуси, которое вносит изменения в Правила автомобильных перевозок пассажиров.

Для безопасности пассажиров документом предусматривается оснащение с 1 января 2028 года всех транспортных средств, выполняющих внутриреспубликанские автомобильные перевозки, техническим средством видеофиксации и с 1 января 2027 года — оборудование мест для сидения автобусов ремнями безопасности.

Для водителей такси и водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки, исключили обязательные обучающие курсы.

Предусмотрели нормы, направленные на исключение возможности изменения способа оплаты в такси, случаев отказа при бронировании места для проезда, формирования завышенной стоимости услуг такси при заказе непосредственно у водителя или «от бордюра».

Кроме того, уточняются случаи, при которых пассажир вправе отказаться от оплаты поездки в такси.

Кстати, «Минсктранс» предупредил о пробках вблизи кладбищ и задержке общественного транспорта: «Задержки автобусов до 50 минут» (все подробности здесь).

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