На улицах Перми заметили большое количество червей

Активистка объясняет, что черви таким образом переселяются — это их естественное поведение. Когда в каком-то месте становится слишком много червей, они начинают миграцию. Влажная погода им в этом помогает. Обычно они ползут по земле и остаются незаметными, но на асфальте их сразу видно. Городские покрытия вроде тротуаров становятся для червей ловушкой, и многие из них погибают именно там.