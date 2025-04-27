На улицах Перми заметили большое количество червей

Жители Перми в последние два дня замечают большое количество дождевых червей на улицах, тротуарах и даже на спортивных площадках. По словам местного эколога Надежды Баглей, причиной такого явления стали частые дожди и резкие изменения температуры. Об этом пишет «В курсе.ру».
Активистка объясняет, что черви таким образом переселяются — это их естественное поведение. Когда в каком-то месте становится слишком много червей, они начинают миграцию. Влажная погода им в этом помогает. Обычно они ползут по земле и остаются незаметными, но на асфальте их сразу видно. Городские покрытия вроде тротуаров становятся для червей ловушкой, и многие из них погибают именно там.
Баглей также отметила, что подобное происходило и в прошлом году в это же время. Она советует не бояться червей — они безвредны. А если хочется помочь, можно просто перенести их с асфальта на землю. Это будет маленький, но полезный вклад в защиту природы.
Кроме того, черви плохо переносят резкие перепады температур в почве, из-за чего и выползают на поверхность. В Перми в последние дни было тепло, временами воздух прогревался выше 20 градусов, а затем внезапно наступало похолодание и шли дожди.