Спасатели пообещали в Уфе усиленный порывистый ветер

В Башкирии 28 апреля пообещали дожди и мокрый снег. В МЧС республики также ожидают усиленный ветер. Скорость ветра вырастет до 8−13 м/с, днем местами ожидают порывы до 17−22 м/с.
Ночью температура воздуха составит 0, +5°, по юго-востоку до +10°, днем +3, +8°, по юго-востоку до +13°. Пообещали также ухудшение видимости в осадках до 500−1000 м, ночью и утром туман, видимость 500 м и менее.
В Уфе спрогнозировали облачную погоду, дождь и северный ветер с порывами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +2, +4°, днем +5, +7°.
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