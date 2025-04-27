Сильная магнитная буря 30 апреля обрушится на жителей Самары

Жители Самарской области вскоре снова ощутят влияние мощной геомагнитной активности. Как стало известно на портале «Time-in.ru», очередная магнитная буря ожидается уже в конце текущего месяца, в частности, её пик придется на 30 апреля.
Интенсивность природного явления вначале оценивается в четыре балла, однако впоследствии сила колебаний возрастёт до шести баллов. Подобная активность способна негативно отразиться на здоровье многих людей.
Шестибалльный геомагнитный шторм продлится до пятницы, 2 мая.
Симптомы, которые часто связывают с воздействием магнитных бурь, включают: головные боли различной интенсивности, повышенную утомляемость и слабость, нарушения сна (бессонница или сонливость), скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, нервозность, раздражительность, тревожность.
А также: обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, суставов, пищеварительной системы, ощущение нехватки воздуха, одышка, ухудшение концентрации внимания и памяти, переменчивость настроения.
Эти проявления обусловлены реакциями организма на колебания электромагнитного поля Земли, вызванного солнечной активностью. Степень чувствительности к таким изменениям индивидуальна и зависит от общего здоровья каждого конкретного человека.
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