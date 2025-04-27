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Сильная магнитная буря 30 апреля обрушится на жителей Самары

Жители Самарской области вскоре снова ощутят влияние мощной геомагнитной активности.

Жители Самарской области вскоре снова ощутят влияние мощной геомагнитной активности. Как стало известно на портале «Time-in.ru», очередная магнитная буря ожидается уже в конце текущего месяца, в частности, её пик придется на 30 апреля.

Интенсивность природного явления вначале оценивается в четыре балла, однако впоследствии сила колебаний возрастёт до шести баллов. Подобная активность способна негативно отразиться на здоровье многих людей.

Шестибалльный геомагнитный шторм продлится до пятницы, 2 мая.

Симптомы, которые часто связывают с воздействием магнитных бурь, включают: головные боли различной интенсивности, повышенную утомляемость и слабость, нарушения сна (бессонница или сонливость), скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, нервозность, раздражительность, тревожность.

А также: обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, суставов, пищеварительной системы, ощущение нехватки воздуха, одышка, ухудшение концентрации внимания и памяти, переменчивость настроения.

Эти проявления обусловлены реакциями организма на колебания электромагнитного поля Земли, вызванного солнечной активностью. Степень чувствительности к таким изменениям индивидуальна и зависит от общего здоровья каждого конкретного человека.

Больше новостей Самары и региона уже в телеграм-канале «МК в Самаре».