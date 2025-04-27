В Красноярский музей передадут «Капсулу Победы» на 20-летнее хранение

«Через 20 лет, в 2045 году, Красноярск вместе со всей страной будет отмечать 100-летие Великой Победы. Воспоминания фронтовиков, история трудовых подвигов наших земляков весточками из прошлого свяжут поколения тех, кто смог пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны и тех, для кого история оживёт в фильмах, книгах, документах», — пишет глава города.