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В Красноярский музей передадут «Капсулу Победы» на 20-летнее хранение

В городах трудовой доблести проходит эстафета.

Источник: Telegram-канал Владислава Логинова

Мэр Красноярска Владислав Логинов сообщил, что на следующей неделе в «Мемориал Победы» передадут «Капсулу Победы» для будущих поколений. Красноярск стал участником акции Городов трудовой доблести.

«Через 20 лет, в 2045 году, Красноярск вместе со всей страной будет отмечать 100-летие Великой Победы. Воспоминания фронтовиков, история трудовых подвигов наших земляков весточками из прошлого свяжут поколения тех, кто смог пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны и тех, для кого история оживёт в фильмах, книгах, документах», — пишет глава города.