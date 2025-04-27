В Таганроге трамваи перевезли за год более девяти миллионов пассажиров

В Таганроге трамваи перевыполнили план по перевозке пассажиров. Такая информация прозвучала на заседании комиссии городской Думы по городскому хозяйству, транспорту и дорожному строительству. Ее данные приводит издание «Таганрогская правда».
В прошлом году вместо запланированных четырех миллионов пассажиров, рельсовым транспортом воспользовалось 9 миллионов 237 тысяч 418 человек. С 1 апреля увеличилось количество трамваев на линии. В рабочие дни на маршрут выходит до 35 вагонов. Самый поздний возвращается в депо после полуночи.
Прогнозируется, что к 2035 году на маршрут смогут выходить 84 трамвая, которые будут перевозить за день 95 тысяч человек, а за в год — 23 миллиона. Также ожидается, что доля трамвая в общественном городском транспорте составит 35%.