Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге трамваи перевезли за год более девяти миллионов пассажиров

Трамваи в Таганроге перевыполнили план по перевозкам жителей.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге трамваи перевыполнили план по перевозке пассажиров. Такая информация прозвучала на заседании комиссии городской Думы по городскому хозяйству, транспорту и дорожному строительству. Ее данные приводит издание «Таганрогская правда».

В прошлом году вместо запланированных четырех миллионов пассажиров, рельсовым транспортом воспользовалось 9 миллионов 237 тысяч 418 человек. С 1 апреля увеличилось количество трамваев на линии. В рабочие дни на маршрут выходит до 35 вагонов. Самый поздний возвращается в депо после полуночи.

Прогнозируется, что к 2035 году на маршрут смогут выходить 84 трамвая, которые будут перевозить за день 95 тысяч человек, а за в год — 23 миллиона. Также ожидается, что доля трамвая в общественном городском транспорте составит 35%.