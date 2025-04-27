Мурашко высказался о работе главврачей

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал абсолютно недостаточной работу некоторых главных врачей, потому что число обращений граждан в вышестоящие органы растет.
Мурашко отметил, что в министерстве происходят сильные изменения в структуре обращений, в том числе по субъектам, муниципалитетам.
«Мне кажется абсолютно недостаточной сегодня работа некоторых главных врачей, поскольку, если мы видим, что идет рост обращений в вышестоящие органы, значит, недорабатывают главные врачи, значит, он не может на месте организовать решение. Поэтому к главному врачу на сегодняшний день требования самого высокого уровня по коммуникации работы с прикрепленным населением», — сказал Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ.