Мурашко высказался о работе главврачей

«Мне кажется абсолютно недостаточной сегодня работа некоторых главных врачей, поскольку, если мы видим, что идет рост обращений в вышестоящие органы, значит, недорабатывают главные врачи, значит, он не может на месте организовать решение. Поэтому к главному врачу на сегодняшний день требования самого высокого уровня по коммуникации работы с прикрепленным населением», — сказал Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ.