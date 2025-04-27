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На Южном Урале ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега

Кроме того, велика вероятность штормового ветра.

Сейчас в Ричмонде: +10° 5 м/с 57% 762 мм рт. ст. +14°
Источник: АиФ

МЧС предупреждает жителей Челябинской области о неблагоприятных погодных явлениях. Днем 28 апреля в отдельных районах области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление ветра до 23 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Синоптики обещают значительное похолодание на территории области. При этом возникает большая вероятность сильного ветра, который может достигать штормовых значений. Ветер, в свою очередь, будет сопровождаться смешанными осадками — дождем, переходящим в снег.

Ночью по области будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди, в горах до сильных, в отдельных районах грозы, в вечерние часы возможен град, местами туманы. Температура воздуха от +6 до +11 градусов.

Днем — облачно с прояснением, дожди, местами сильные, в горах временами с мокрым снегом, в отдельных районах грозы, возможен град, утром туманы. Температура воздуха от +14 до +19, в горах до +7 градусов.