На Южном Урале ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега

МЧС предупреждает жителей Челябинской области о неблагоприятных погодных явлениях. Днем 28 апреля в отдельных районах области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление ветра до 23 метров в секунду. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Синоптики обещают значительное похолодание на территории области. При этом возникает большая вероятность сильного ветра, который может достигать штормовых значений. Ветер, в свою очередь, будет сопровождаться смешанными осадками — дождем, переходящим в снег.
Ночью по области будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди, в горах до сильных, в отдельных районах грозы, в вечерние часы возможен град, местами туманы. Температура воздуха от +6 до +11 градусов.
Днем — облачно с прояснением, дожди, местами сильные, в горах временами с мокрым снегом, в отдельных районах грозы, возможен град, утром туманы. Температура воздуха от +14 до +19, в горах до +7 градусов.