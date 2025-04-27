В Иркутской области резко вырос объем жилищного строительства

В начале 2025 года строительная отрасль Иркутской области демонстрирует небывалый подъем. Только за три первых месяца введено столько жилья, сколько хватило бы для расселения небольшого города — 733,4 тысячи квадратов. Это на 50% превышает прошлогодние показатели, словно регион решил наверстать упущенное за предыдущие годы. Об этом сообщили в Иркутскстате.
— Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 681 тыс. кв. метров, это 93% введенного в регионе жилья. Часть домов жители Приангарья возвели на собственных дачных участках — 170,7 тыс. кв. метров или 23% областного ввода (рост в 1,8 раза).34,3 тыс. кв. метров жилья (4,7% от общего итога) появилось в результате реконструкции существующих зданий жителями региона, — поделились специалисты.
Иркутский район подтверждает статус строительной столицы региона. Здесь введено столько жилья, что на каждую тысячу жителей приходится по семь средних квартир. Для сравнения, в Ольхонском и Шелеховском районах этот показатель скромнее, но все равно впечатляет. Финансовая сторона вопроса не менее внушительна: 48 миллиардов рублей инвестиций, более пяти тысяч новых зданий, среди которых не только жилье, но и социально значимые объекты.