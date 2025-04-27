В Иркутской области резко вырос объем жилищного строительства

Иркутский район подтверждает статус строительной столицы региона. Здесь введено столько жилья, что на каждую тысячу жителей приходится по семь средних квартир. Для сравнения, в Ольхонском и Шелеховском районах этот показатель скромнее, но все равно впечатляет. Финансовая сторона вопроса не менее внушительна: 48 миллиардов рублей инвестиций, более пяти тысяч новых зданий, среди которых не только жилье, но и социально значимые объекты.