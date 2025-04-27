Дни узбекской медицины пройдут в Казахстане

Обсуждались вопросы реализации достигнутых между Узбекистаном и Казахстаном договоренностей в сфере здравоохранения, в частности проведения совместных исследований состояния здоровья населения Приаралья, проведения Дней казахстанской медицины в Узбекистане в 2025 году и Дней узбекской медицины в Казахстане в 2026 году, развития фармацевтики, медицинского туризма, подготовки кадров, обмена студентами.