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Дни узбекской медицины пройдут в Казахстане

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Дни узбекской медицины пройдут в Казахстане в 2026 году, сообщает ИА «Дунё».

Источник: ИА Дунё

Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Бахтиёра Ибрагимов с заместителем министра здравоохранения Казахстана Ерболом Оспановым.

Обсуждались вопросы реализации достигнутых между Узбекистаном и Казахстаном договоренностей в сфере здравоохранения, в частности проведения совместных исследований состояния здоровья населения Приаралья, проведения Дней казахстанской медицины в Узбекистане в 2025 году и Дней узбекской медицины в Казахстане в 2026 году, развития фармацевтики, медицинского туризма, подготовки кадров, обмена студентами.

говорится в сообщении

Стороны рассмотрели ход реализации десятилетней программы стратегического сотрудничества, охватывающей все направления взаимодействия между министерствами здравоохранения двух стран.

Достигнута договоренность продолжить эффективное сотрудничество, направленное на улучшение здоровья населения Узбекистана и Казахстана.