Дни узбекской медицины пройдут в Казахстане

Об этом шла речь в ходе встречи посла Узбекистана Бахтиёра Ибрагимов с заместителем министра здравоохранения Казахстана Ерболом Оспановым.
Обсуждались вопросы реализации достигнутых между Узбекистаном и Казахстаном договоренностей в сфере здравоохранения, в частности проведения совместных исследований состояния здоровья населения Приаралья, проведения Дней казахстанской медицины в Узбекистане в 2025 году и Дней узбекской медицины в Казахстане в 2026 году, развития фармацевтики, медицинского туризма, подготовки кадров, обмена студентами.
Стороны рассмотрели ход реализации десятилетней программы стратегического сотрудничества, охватывающей все направления взаимодействия между министерствами здравоохранения двух стран.
Достигнута договоренность продолжить эффективное сотрудничество, направленное на улучшение здоровья населения Узбекистана и Казахстана.