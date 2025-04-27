Михаил Смирнов и молодежное правительство убрали территорию в парке «Молодежный»

В Самару пришла весна и традиционный всероссийский субботник. В апреле 2025-го руководство региона и представители молодежной администрации вышли наводить чистоту в парк «Молодежный».
Первым делом участники мероприятия проголосовали за объекты, подлежащие обновлению в рамках программы «Комфортная городская среда».
Голосование проводится на федеральном уровне с целью определить приоритетные зоны для бюджетных инвестиций. Жители старше 14 лет могут выбрать понравившуюся территорию через онлайн-платформу.
Первый заместитель губернатора Михаил Смирнов поддержал инициативу и выразил уверенность, что многие присоединятся к процессу.
Молодежный министр жилищно-коммунального хозяйства Максим Гаврилов напомнил, что именно активное участие граждан позволило преобразить парки города, включая сам парк «Молодежный», который прошел реконструкцию поэтапно начиная с 2022 года.
После голосования начались традиционные для субботника работы: очистка территорий, сбор мусора и уход за зелеными насаждениями. Вместе с чиновниками трудились активисты, волонтёры и студенты областных учебных заведений.
Председатель молодежного парламента Алексей Сатонин заметил, что такое мероприятие объединяет неравнодушных молодых людей, готовых улучшать среду своего проживания личным примером.
Участие в субботниках позволяет молодежи почувствовать свою ответственность перед обществом и внести вклад в создание благоприятной обстановки родного края.
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