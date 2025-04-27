Предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по московским улицам

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Предсерийный образец отечественного электромобиля «Атом» совершил свою первую поездку по улицам Москвы вне тестовых испытаний, передает корреспондент РИА Новости.
Автомобиль проехал по Павелецкой набережной, ТТК, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, проспекту Мира и прибыл к музею «Атом» на ВДНХ.
Проект российского электромобиля реализует АО «Кама». В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец «Атома».
Ранее компания сообщала о том, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей «Атом». На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж.
Старт серийного производства электромобиля «Атом» запланирован на середину 2025 года на заводе «Москвич».