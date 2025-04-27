Предсерийный электромобиль «Атом» впервые проехал по московским улицам

Ранее компания сообщала о том, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей «Атом». На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж.﻿