В троллейбусах Уфы будут звучать стихи о войне

Инсталляция будет звучать на 24 новых троллейбусах в промежутках между остановками. Маршруты, где будут звучать военные рифмы: 4, 9, 10, 13, 15, 16, 21, 22.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, пассажиры смогут услышать стихотворения Юлии Дуниной, Михаила Светлова, Александра Твардовского, Николая Некрасова и конечно же Константина Симонова.
«Постараемся создать особую атмосферу и напомнить о значимости исторических событий. Чтобы сохранить память о героических страницах нашей истории», — пообещали организаторы.