Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В троллейбусах Уфы будут звучать стихи о войне

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы в Отечественной войне 1941 года в троллейбусных маршрутах Уфы будут звучать военные стихотворения.

Источник: Башинформ

Инсталляция будет звучать на 24 новых троллейбусах в промежутках между остановками. Маршруты, где будут звучать военные рифмы: 4, 9, 10, 13, 15, 16, 21, 22.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, пассажиры смогут услышать стихотворения Юлии Дуниной, Михаила Светлова, Александра Твардовского, Николая Некрасова и конечно же Константина Симонова.

«Постараемся создать особую атмосферу и напомнить о значимости исторических событий. Чтобы сохранить память о героических страницах нашей истории», — пообещали организаторы.