Госкомимущество назвал самые дорогие микрорайоны Минска

Государственный комитет по имуществу проанализировал покупки и продажи квартир в первом квартале 2025 года.
Самыми дорогими районами Минска названы Центральный и Октябрьский. Причем больше всего сделок в первом квартале 2025 совершено в Октябрьском районе Минска — 656, из них 500 в микрорайоне «Минск-Мир».
Самыми популярными микрорайонами, со статистикой более 100 сделок, названы «Минск-Мир», Сухарево, Серебрянка, Малиновка, Зеленый луг.
За первые три месяца 2025 года в Минске зарегистрировано 3,5 тысячи сделок купли-продажи квартир. Было продано более 180 тысяч квадратных метров жилья, денежный оборот от продажи которых составил чуть более 300 миллионов долларов США в эквиваленте.
В лидерах все еще однокомнатные квартиры, на их долю пришлось 45% от общего количества. С двухкомнатными и трехкомнатными совершено 34% и 17% сделок соответственно.
В наиболее популярный диапазон от 60 до 80 тысяч долларов США в эквиваленте попали 38% сделок.
На новостройки пришлось 9% сделок с квартирами, абсолютное большинство которых — однокомнатные.
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