Госкомимущество назвал самые дорогие микрорайоны Минска

За первые три месяца 2025 года в Минске зарегистрировано 3,5 тысячи сделок купли-продажи квартир. Было продано более 180 тысяч квадратных метров жилья, денежный оборот от продажи которых составил чуть более 300 миллионов долларов США в эквиваленте.