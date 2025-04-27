В Ангарске прошел митинг памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Ангарск внес особый вклад в ликвидацию последствий катастрофы — 1200 сотрудников местного управления строительства были командированы в зону отчуждения. Их мужество и профессионализм помогли предотвратить еще более страшные последствия глобальной катастрофы. Мэр Сергей Петров отметил, что люди рискуя жизнью и здоровьем спасали миллионы, а установленные в прошлом году мемориал стал долгом памяти их подвигу. Церемония завершилась минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.