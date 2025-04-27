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В Ангарске прошел митинг памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Памятная церемония прошла у мемориала ликвидаторам в парке Строителей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске прошел митинг памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Памятная церемония состоялась у мемориала ликвидаторам в парке Строителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ангарского городского округа. Среди собравшихся был Александр Абидин, бывший прораб АУС-16, который с апреля по июль 1988 года обеспечивал работу санпропускников для персонала объекта «Укрытие» и инфраструктуру чернобыльского общепита.

— Первое, что увидел — рыжий лес, потом сам Чернобыль и «Укрытие». Глаза были по пятаку. Жили в самом Чернобыле, в общежитии бывшего помещения училища, — вспоминает Александр.

Ангарск внес особый вклад в ликвидацию последствий катастрофы — 1200 сотрудников местного управления строительства были командированы в зону отчуждения. Их мужество и профессионализм помогли предотвратить еще более страшные последствия глобальной катастрофы. Мэр Сергей Петров отметил, что люди рискуя жизнью и здоровьем спасали миллионы, а установленные в прошлом году мемориал стал долгом памяти их подвигу. Церемония завершилась минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.