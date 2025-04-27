В Минске 2 и 6 мая ограничат движение в связи с генеральными репетициями парада

Какие улицы в Минске перекроют на время генеральных репетиций парада 9 Мая, рассказали в Минобороны Зрелищно и грандиозно. Какие новшества ждут зрителей парада 9 мая в Минске Более 200 ветеранов ВОВ примут участие в параде 9 мая в Минске.
В эти дни с 16.50 будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Основателей и ул. Стариновской.
С 17.50 по маршруту движения механизированной колонны будет вводиться поэтапное полное ограничение движения всех видов транспорта: ул. Стариновская — пр. Независимости — пр. Машерова. Движение будет ограничено на 1 час 30 минут. Далее на пр. Машерова техника выстраивается для торжественного прохождения.
С 21.50 будет вводиться поэтапное полное ограничение движения всех видов транспорта по маршруту движения: пр. Машерова — ул. Тимирязева — ул. Саперов — пр. Победителей — ул. Орловская — ул. Сурганова — пр. Независимости. Для повторного прохождения на репетициях техника механизированной колонны с ул. Сурганова будет поворачивать направо на пр. Независимости.
По окончании репетиций и парада техника механизированной колонны проследует в военный городок Уручье: пр. Машерова — ул. Тимирязева — ул. Саперов — пр. Победителей — ул. Орловская — ул. Сурганова — пр. Независимости — ул. Стариновская — ул. Основателей.
«Выдвижение техники, перевозящей личный состав пеших расчетов, будет осуществляться после выхода техники механизированной колонны», — проинформировали в Госавтоинспекции.
Начало движения техники с пешими расчетами 2 и 6 мая запланировано на 18.40. Маршрут движения: ул. Рогачевская — пр. Независимости — МКАД (внешнее кольцо) — пр. Победителей — ул. Саперов — ул. Тимирязева — пр. Машерова. Далее колонна будет делиться и заходить на места стоянки, организованные на улицах Игнатенко, Тарханова, Гвардейской и Грибоедова.
Техника пеших расчетов будет возвращаться в пункты постоянной дислокации по окончании репетиций по маршруту: места стоянки техники — пр. Победителей — МКАД (внутреннее кольцо) — пр. Независимости — ул. Рогачевская.
Также в ГАИ обратили внимание, что в зоне проведения тренировок и на прилегающих к ней территориях будут введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств.