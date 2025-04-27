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Новосибирск занял первые места в пяти номинациях «Туристического города»

Церемония награждения лауреатов премии прошла в Воронеже.

Источник: Telegram-канал мэра Максима Кудрявцева

Новосибирск занял первые места сразу в пяти номинациях II Всероссийской премии «Туристические города». Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Столица Сибири стала лидером в следующих номинациях:

— «Город гастрономического туризма»- «Город научно-популярного туризма», — «Город конгрессно-выставочной деятельности», — «Город промышленного туризма»- «Город медицинского туризма».

Церемония награждения лауреатов премии прошла в Воронеже. В ней приняли участие 47 городов-финалистов из 33 регионов страны.

«В ближайшие годы мы усилим развитие туристических направлений с акцентом на формирование комфортной городской среды в Новосибирске», — рассказал Максим Кудрявцев.

Университеты Новосибирска попали в предметный рейтинг ВУЗов России. Список составили специалисты агентства RAEX. Новосибирский государственный университет — 3 место в разделе «Биология» и «Химия».