Новосибирск занял первые места в пяти номинациях «Туристического города»

Новосибирск занял первые места сразу в пяти номинациях II Всероссийской премии «Туристические города». Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр Максим Кудрявцев.
Столица Сибири стала лидером в следующих номинациях:
— «Город гастрономического туризма»- «Город научно-популярного туризма», — «Город конгрессно-выставочной деятельности», — «Город промышленного туризма»- «Город медицинского туризма».
Церемония награждения лауреатов премии прошла в Воронеже. В ней приняли участие 47 городов-финалистов из 33 регионов страны.
«В ближайшие годы мы усилим развитие туристических направлений с акцентом на формирование комфортной городской среды в Новосибирске», — рассказал Максим Кудрявцев.
Университеты Новосибирска попали в предметный рейтинг ВУЗов России. Список составили специалисты агентства RAEX. Новосибирский государственный университет — 3 место в разделе «Биология» и «Химия».