В центре Немана высадили сиреневый сад

«Посадка деревьев стала уже доброй традицией не только для сотрудников гигафабрики, но и жителей Немана. Сегодняшнее мероприятие объединило всех неравнодушных к экологии, и ещё раз доказало, что благодаря совместному труду и заботе о природе, с каждым годом город становится более благоустроенным и комфортным», — отметили в администрации муниципалитета.