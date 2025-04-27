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В центре Немана высадили сиреневый сад

В городском парке появилось 80 новых деревьев.

Источник: Калининград.Ru

В центре Немана высадили сиреневый сад. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В городском парке высадили 80 деревьев селекционной группы «Русская сирень». Работы провели по инициативе «Росатома» в рамках всероссийского субботника.

«Посадка деревьев стала уже доброй традицией не только для сотрудников гигафабрики, но и жителей Немана. Сегодняшнее мероприятие объединило всех неравнодушных к экологии, и ещё раз доказало, что благодаря совместному труду и заботе о природе, с каждым годом город становится более благоустроенным и комфортным», — отметили в администрации муниципалитета.

Ранее сообщали, что у башни Бисмарка под Неманом проведут месяц субботников. Территорию исторического объекта будут приводить в порядок с 19 апреля по 17 мая. Принять участие в субботниках может любой желающий. Организаторы предоставят необходимый инвентарь.