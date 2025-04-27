Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Уфы рассказали, для кого в центре парковка будет бесплатной

Плату не будут взимать с ветеранов, многодетных и инвалидов.

Источник: ru.freepik.com

В мэрии Уфы рассказали, для кого в центре парковка будет бесплатной. Плату не будут взимать с ветеранов, многодетных и инвалидов.

Как сообщили в администрации Уфы по итогам пресс-конференции «Организация единого парковочного пространства», которая прошла 24 апреля и, по сути, презентовала жителям новые правила автомобильного движения в центре города, будут исключения.

Так, плата не будет взиматься с автомобилей:

  • экстренных служб (скорая, пожарная машины),
  • ветеранов ВОВ и боевых действий или перевозящих их граждан.
  • инвалидов всех групп или родителей/опекунов детей-инвалидов (при наличии знака на авто).
  • одного из родителей/опекунов многодетной семьи.
  • с электродвигателями.

При этом льготы распространяются только на граждан РФ с пропиской на территории РБ.

Хотя оставить машину на территории платной парковки можно и бесплатно — в будни до 20 минут. У зданий социальной или культурной направленности — до 60 минут. Также плата не взимается за парковку у обочин в центре города в выходные и праздничные дни.