В мэрии Уфы рассказали, для кого в центре парковка будет бесплатной. Плату не будут взимать с ветеранов, многодетных и инвалидов.
Как сообщили в администрации Уфы по итогам пресс-конференции «Организация единого парковочного пространства», которая прошла 24 апреля и, по сути, презентовала жителям новые правила автомобильного движения в центре города, будут исключения.
Так, плата не будет взиматься с автомобилей:
- экстренных служб (скорая, пожарная машины),
- ветеранов ВОВ и боевых действий или перевозящих их граждан.
- инвалидов всех групп или родителей/опекунов детей-инвалидов (при наличии знака на авто).
- одного из родителей/опекунов многодетной семьи.
- с электродвигателями.
При этом льготы распространяются только на граждан РФ с пропиской на территории РБ.
Хотя оставить машину на территории платной парковки можно и бесплатно — в будни до 20 минут. У зданий социальной или культурной направленности — до 60 минут. Также плата не взимается за парковку у обочин в центре города в выходные и праздничные дни.