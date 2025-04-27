Патриарх Кирилл высказался о формуле любви

«Мы общаемся не на основе каких-то физических принципов и законов. Мы проявляем свои чувства, под которыми нет физических законов. А что такое любовь? Никто не сумел вывести научную формулу любви. А это значит, что кроме знания, на чем совершенно справедливо основывается наука, есть и ещё иная сфера бытия. В ней наука не присутствует, потому что не способна ни описать, ни понять, ни тем более вывести законы этого бытия», — сказал патриарх Кирилл во время Божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя с участием Большого сводного детского хора и воспитанников воскресных школ и православных гимназий.