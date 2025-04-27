Дожди и грозы обещают синоптики казахстанцам 28 апреля

На погоду большей части Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронты.
В стране ожидаются дожди с грозами, на севере и северо-западе — сильные дожди, на западе, севере и в центре Казахстана возможно выпадение града.
По республике прогнозируется усиление ветра. На юге, юго-западе и северо-западе — с пыльной бурей. На севере, западе и юго-востоке в ночные и утренние часы — туманы.
Высокая пожарная опасность сохранится в Кызылординской, Туркестанской, на северо-востоке, востоке Мангистауской, на севере, западе Жамбылской, на юге Актюбинской области.
На севере Атырауской и на западе Алматинской области ожидается высокая пожарная опасность.