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Дожди и грозы обещают синоптики казахстанцам 28 апреля

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 28 апреля 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +11° 6 м/с 54% 762 мм рт. ст. +14°
Источник: pixabay

На погоду большей части Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронты.

В стране ожидаются дожди с грозами, на севере и северо-западе — сильные дожди, на западе, севере и в центре Казахстана возможно выпадение града.

сообщили в РПГ «Казгидромет»

По республике прогнозируется усиление ветра. На юге, юго-западе и северо-западе — с пыльной бурей. На севере, западе и юго-востоке в ночные и утренние часы — туманы.

Высокая пожарная опасность сохранится в Кызылординской, Туркестанской, на северо-востоке, востоке Мангистауской, на севере, западе Жамбылской, на юге Актюбинской области.

На севере Атырауской и на западе Алматинской области ожидается высокая пожарная опасность.