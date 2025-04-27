Эксперт сообщил о росте активности ботов, собирающих сведения о россиянах

«Активность вредоносных ботов, используемых для парсинга, в масс-маркет магазинах в период апрельских распродаж заметно выросла. В то же время количество бот-запросов на платформах люксовых брендов, где конкуренция за клиентов менее интенсивная, почти не изменилась. Так, в начале-середине апреля у многих игроков были сезонные распродажи. На сайтах магазинов в сегменте масс-маркета было заблокировано на 30% больше ботов-парсеров, чем в прошлом году», — сказал Чемякин.