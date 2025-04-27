Скончался народный артист Башкортостана Фидан Гафаров

Фидан Сафич Гафаров родился 12 октября 1947 года в деревне Новоуртаево Дюртюлинского района. После окончания Уфимского училища искусств в 1966 году начал работать актёром в Башкирском академическом театре драмы. Он посвятил искусству почти 60 лет своей жизни и сыграл более 100 разноплановых ролей. Также многие любили его песенное творчество. Артиста называли Маэстро и феноменом башкирской эстрады. Он был участником фестивалей и концертов всероссийского и международного масштабов. Песня «Уфимские липы» в исполнении певца признана одной из самых популярных на родном языке и считается неофициальным гимном Уфы. В марте он выпустил свой последний клип.