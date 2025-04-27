Скончался народный артист Башкортостана Фидан Гафаров. Народный артист республики, легендарный певец и артист театра ушел из жизни на 78-м году жизни. Об этом сообщил глава РБ Радий Хабиров.
Руководитель региона заявил, что для него и всей республики это огромная потеря.
«У каждого человека есть что-то свое, родное и близкое в творчестве. Для меня это всегда была песня “Ҡышҡы романс” в исполнении Фидана Гафарова. Помню, в детстве, когда утром по нашему радио звучали песни и пел Фидан Гафаров, мама всегда просила сделать погромче», — написал Хабиров на своей странице в соцсетях.
Фидан Сафич Гафаров родился 12 октября 1947 года в деревне Новоуртаево Дюртюлинского района. После окончания Уфимского училища искусств в 1966 году начал работать актёром в Башкирском академическом театре драмы. Он посвятил искусству почти 60 лет своей жизни и сыграл более 100 разноплановых ролей. Также многие любили его песенное творчество. Артиста называли Маэстро и феноменом башкирской эстрады. Он был участником фестивалей и концертов всероссийского и международного масштабов. Песня «Уфимские липы» в исполнении певца признана одной из самых популярных на родном языке и считается неофициальным гимном Уфы. В марте он выпустил свой последний клип.
Имел звания народный артист РСФСР, народный артист Башкортостана и Татарстана, кавалер орденов Салавата Юлаева и Дружбы народов, почетный гражданин Уфы Фидан Сафич Гафаров.
Предварительно известно, что прощание с покойным состоится во вторник, 29 апреля в Башдрамтеатре с 10 часов. Траурный митинг начнется в 11 часов.