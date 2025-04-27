Ушедшего из жизни Фидана Гафарова проводят в последний путь в Башдрамтеатре

В Уфе 27 апреля остановилось сердце народного артиста России, Татарстана и Башкортостана Фидана Гафарова. На момент смерти ему было 78 лет. Трагическую весть принес глава Башкирии Радий Хабиров.
— У каждого человека есть что-то свое, родное и близкое в творчестве. Для меня это всегда была песня «Ҡышҡы романс» в исполнении Фидана Гафарова Фидан Сафич всегда был в нашей жизни. Сегодня для меня лично и для всей республики огромная потеря, — написал Хабиров.
Министр культуры Башкирии Амина Шафикова сообщила, что прощание с покойным пройдет 29 апреля в Башкирском академическом театре. Желающие проводить его в последний путь могут прийти к 10:00, траурный митинг начнется в 11:00.
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