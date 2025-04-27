Ушедшего из жизни Фидана Гафарова проводят в последний путь в Башдрамтеатре

— У каждого человека есть что-то свое, родное и близкое в творчестве. Для меня это всегда была песня «Ҡышҡы романс» в исполнении Фидана Гафарова Фидан Сафич всегда был в нашей жизни. Сегодня для меня лично и для всей республики огромная потеря, — написал Хабиров.