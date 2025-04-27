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СК: мужчина, обвиняемый в подрыве машины Москалика, дает показания

СК: следствие по Кузину продолжается, в его рамках он дает показания о теракте.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. С Игнатом Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах совершенного террористического акта, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В пятницу Москалик погиб в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал «был убит в результате террористической атаки». Позднее ЦОС ФСБ сообщил, что задержан Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб Москалик.

«С Кузиным продолжаются следственные действия, в рамках которых он дает подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В частности, обвиняемый сообщил, что был завербован сотрудниками службы безопасности Украины за денежное вознаграждение, которые выходили с ним на связь, и о конкретных задачах, поставленных перед ним», — сказала Петренко.