Мужчина, обвиняемый в подрыве авто Москалика, описал хронологию действий

«Согласно его показаниям, в сентябре 2023 года он прибыл в Россию, где в ожидании конкретных указаний куратора из СБУ проживал на территории Московского региона. В сентябре 2024 года после получения данных о Москалике как об объекте террористического нападения Кузин приступил к сбору необходимых данных о нем. Для этого он поселился в ноябре 2024 года в специально арендованной в подъезде потерпевшего квартире, откуда вел наблюдение за его передвижениями, выяснял распорядок дня. Заранее приобрел автомобиль “Фольксваген Гольф” и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда», — сказала Петренко.