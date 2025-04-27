Мужчина, обвиняемый в подрыве авто Москалика, описал хронологию действий

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Игнат Кузин описал хронологию своих действий с начала подготовки и вплоть до исполнения преступления, за него ему было обещано в общей сумме 18 тысяч долларов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В пятницу Москалик погиб в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье 105 и 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что генерал «был убит в результате террористической атаки». Позднее ЦОС ФСБ сообщил, что задержан Кузин, заминировавший машину, после подрыва которой погиб Москалик.
«Согласно его показаниям, в сентябре 2023 года он прибыл в Россию, где в ожидании конкретных указаний куратора из СБУ проживал на территории Московского региона. В сентябре 2024 года после получения данных о Москалике как об объекте террористического нападения Кузин приступил к сбору необходимых данных о нем. Для этого он поселился в ноябре 2024 года в специально арендованной в подъезде потерпевшего квартире, откуда вел наблюдение за его передвижениями, выяснял распорядок дня. Заранее приобрел автомобиль “Фольксваген Гольф” и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда», — сказала Петренко.
Отмечается, что компоненты готового взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля получил в марте текущего года в тайнике на территории Балашихи, после чего установил их в автомобиле. Кузин описал хронологию своих действий с момента начала подготовки и вплоть до исполнения преступления. После окончания подготовки 23 апреля 2025 года он скрылся. За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме 18 тысяч долларов США.
Петренко подчеркивает, что подрыв удаленным способом был совершен 25 апреля 2025 года в момент, когда Москалик выходил из подъезда своего дома. Она также добавила, что сигнал на подрыв взрывного устройства был направлен неустановленным на данный момент сотрудником украинских спецслужб на основании получаемого видеоизображения.