Судья сказала, где и как узнать об ограничении на выезд из Беларуси

Судья судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда Елене Семак в интервью агентству «Минск-Новости» рассказала, где и как узнать о возможном ограничении на выезд из Беларуси.
По словам судьи, это особенно важно сейчас, в преддверии отпускного сезона, и в случаях, когда в отношении человека применялась мера в виде временного ограничения права на выезд из Беларуси.
«Сведения о наличии либо отсутствии временного ограничения на выезд из страны можно получить в территориальном подразделении по гражданству и миграции», — отметила Елена Семак.
Эта информация предоставляется бесплатно в течение одного дня при предъявлении паспорта. Можно воспользоваться и онлайн-сервисом на сайте МВД.
В случае если долг погашен, а ограничение по каким-то причинам не снято, человеку необходимо обратиться в суд. Суд рассмотрит такое заявление не позднее трех дней со дня поступления.
«Сведения о снятии временного ограничения права гражданина на выезд из Республики Беларусь не позднее одного дня с даты принятия решения об этом включаются в банк данных о гражданах, право на выезд которых из страны временно ограничено», — отметила судья.
Мы писали, что Минсктранс готовит изменения в правила перевозок пассажиров: «С 2027 года во всех автобусах ремни безопасности, с 2028 — видеофиксация» (здесь подробнее).
Белорусский синоптик сказал о погоде на майских праздниках: без аномальной жары, с туманами, дождями и возможными грозами (подробности все здесь).