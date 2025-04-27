Новая выставка в самарской Третьяковке покажет 52 мировых шедевра 30 апреля

Посетителям будет предоставлена уникальная возможность ознакомиться с 52 произведениями живописи, принадлежащими крупнейшим российским музеям, среди которых Государственная Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственный Русский музей и шесть других известных учреждений культуры.