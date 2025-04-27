Новая выставка в самарской Третьяковке покажет 52 мировых шедевра 30 апреля

30 апреля в областной столице состоится открытие выставки «Коллекционер Иван Морозов: от Ван Гога до авангарда», которую представит филиал Государственной Третьяковской галереи. Об этом ранее сообщал «МК в Самаре».
Посетителям будет предоставлена уникальная возможность ознакомиться с 52 произведениями живописи, принадлежащими крупнейшим российским музеям, среди которых Государственная Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственный Русский музей и шесть других известных учреждений культуры.
Выставка посвящена уникальной коллекции выдающегося российского мецената и собирателя произведений искусства Ивана Морозова.
Экспозиция охватывает широкий спектр направлений европейской и русской художественной школы конца XIX-начала XX века, включающий картины таких всемирно признанных мастеров, как Винсент Ван Гог, Клод Моне, Поль Сезанн, Анри Матисс, Морис Дерен, Эмиль Эрбен, Константин Коровин, Александр Головин и другие знаменитые художники.
Особенность данной экспозиции заключается в том, что зрители смогут оценить своеобразие художественных течений и сравнить подходы европейских и российских представителей стилей импрессионизма и символизма.
Представленные полотна наглядно демонстрируют взаимодействие и взаимовлияние традиций французской и отечественной школ живописи. Таким образом, экспозиция предоставит уникальную возможность взглянуть на творчество знаменитых живописцев в контексте их творческого взаимодействия и взаимообмена художественными идеями.
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