В Ростовской области стоимость килограмма чая превысила 1300 рублей

В Ростове товар продают по 1247 рублей за килограмм, в Шахтах — за 1223 рубля, в Миллерово — за 1261 рубль, в Волгодонске — за 1276 рублей. Жители Таганрога могут купить заварку по самым выгодным ценам. Средняя стоимость килограмма чая в магазинах города составила 1172 рубля.