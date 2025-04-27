В Ростовской области стоимость килограмма чая превысила 1300 рублей

В Ростовской области выросла стоимость чая. Средние цены на этот товар опубликованы на сайте Ростовстата.
По данным на 21 апреля средняя стоимость килограмма черного чая в донском регионе составила 1238 рублей. Самые высокие цены на него были зафиксированы в Сальске — 1322 рублей.
В Ростове товар продают по 1247 рублей за килограмм, в Шахтах — за 1223 рубля, в Миллерово — за 1261 рубль, в Волгодонске — за 1276 рублей. Жители Таганрога могут купить заварку по самым выгодным ценам. Средняя стоимость килограмма чая в магазинах города составила 1172 рубля.