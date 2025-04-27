«Не смерч, но пыльный вихрь». В Белгидромете прокомментировали видео с природным явлением, которые было замечено 26 апреля в Минске

В Сети распространилось видео с вихрем, который был замечен 26 апреля в районе Долгиновского тракта в Минске. Агентство «Минск-Новости» поинтересовалось мнением специалистов Белгидромета об этом природном явлении.
Специалисты Белгидромета отметили, что на погоду в Минске влияет холодная неустойчивая воздушная масса и существует вероятность сильных порывов ветра.
«Однако вихрь на видео не опускается из кучево-дождевого облака, а, наоборот, приподнимается с поверхности земли, что соответствует критериям пыльного вихря», — отметили в Белгидромете.
Пыльный вихрь обычно имеет диаметр до 5 метра и может подниматься на высоту до 20 метров, возникает у поверхности земли днем в результате солнечного прогрева. Его продолжительность составляет несколько минут. Смерч же — это явление более маломасштабное и продолжительное по времени, чаще всего бывает летом при прохождении холодных атмосферных фронтов.
По информации МЧС, никаких инцидентов, связанных с вихрем, в столице не было.
Мы писали, что Госкомимущество назвал самые дорогие микрорайоны Минска (все подробности здесь).
Кроме того, узнали, что изменится в жизни дачников в Беларуси в 2025: выборы председателей товариществ, назначения из облисполкома, виртуальное голосование, инженерные сети, заброшенные участки, вынос счетчиков (здесь подробнее).