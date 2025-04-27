«Не смерч, но пыльный вихрь». В Белгидромете прокомментировали видео с природным явлением, которые было замечено 26 апреля в Минске

Пыльный вихрь обычно имеет диаметр до 5 метра и может подниматься на высоту до 20 метров, возникает у поверхности земли днем в результате солнечного прогрева. Его продолжительность составляет несколько минут. Смерч же — это явление более маломасштабное и продолжительное по времени, чаще всего бывает летом при прохождении холодных атмосферных фронтов.