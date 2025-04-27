В Якутске откроют два новых памятника к юбилею Победы

ЯКУТСК, 27 апр — РИА Новости. Два новых памятника и храм откроют в Якутске к 80-летию годовщины Победы, сообщил глава республики Айсен Николаев во время телеэфира «Прямая линия» НВК «Саха».
«Хочу отметить, что в городе Якутске к 80-летней годовщине Великой Победы будет открыто два памятника. Монумент из бронзы первому Герою Советского Союза из народа саха Фёдору Кузьмичу Попову будет установлен в сквере, носящем его имя. Также в Парке Победы столицы республики установят памятник Гавриилу Дмитриевичу Протодьяконову — знаменитому артиллеристу. Пройдут мероприятия, посвящённые открытию стелы “Город трудовой доблести”, — сказал Николаев.
Глава Якутии отметил, что 9 мая в Якутске будет открыт новый храм, посвящённый памяти всех защитников Отечества.
Николаев добавил, что в регионе 13 958 ветеранам Великой Отечественной войны произведена единовременная выплата на сумму более 172 миллиона рублей, в том числе участникам Великой Отечественной войны по 2 миллиона рублей.
По поводу празднования Дня Победы глава республики рассказал, что в очном формате пройдёт «Бессмертный полк». Кроме того, после нескольких лет перерыва состоится праздничный салют.