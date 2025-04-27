В Якутске откроют два новых памятника к юбилею Победы

«Хочу отметить, что в городе Якутске к 80-летней годовщине Великой Победы будет открыто два памятника. Монумент из бронзы первому Герою Советского Союза из народа саха Фёдору Кузьмичу Попову будет установлен в сквере, носящем его имя. Также в Парке Победы столицы республики установят памятник Гавриилу Дмитриевичу Протодьяконову — знаменитому артиллеристу. Пройдут мероприятия, посвящённые открытию стелы “Город трудовой доблести”, — сказал Николаев.