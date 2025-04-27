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В Иркутской области 29 апреля будет выходным днем

Это сделано, чтобы люди беспрепятственно могли посетить захоронения в День памяти.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 29 апреля будет выходным днем официально. Соответствующий закон издал губернатор региона еще в 2023 году. В нем установлены праздничные, нерабочие Дни памяти до 2050 года.

Это сделано для того, чтобы жители Иркутской области могли беспрепятственно посетить места захоронений на Радоницу. А также в целях сохранения исторических и духовно-нравственных традиций.

В следующем году единым Днем памяти станет 21 апреля.

Ранее КП-Иркутск сообщала, какие автобусы будут ходить до кладбища в Иркутске.