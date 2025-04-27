В Самаре прошел суперфинал российской школьной баскетбольной лиги

В Самаре завершился грандиозный финал крупнейшего социального спортивного состязания России — чемпионата школьных команд «Школьная баскетбольная лига “КЭС-Баскет”.
Соревнования собрали сильнейшие коллективы школьников из разных уголков нашей страны, всего из 81 региона. Победителями финала стали лишь избранные, пройдя отборочный этап, в котором участвовали 40 лучших команд-участниц.
Самара принимала чемпионат уже в третий раз подряд, став настоящей столицей школьного баскетбола России. Мэр города Иван Носков обратился к участникам соревнования в своём официальном канале Telegram, выразив благодарность партнёрам за существенный вклад в организацию турнира и продвижение детско-юношеского спорта.
Баскетбол в Самаре развивается, и поддержка социальных инициатив даёт спортсменам дополнительные возможности для дальнейшего роста, считает глава города.
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