В Самаре прошел суперфинал российской школьной баскетбольной лиги

Самара принимала чемпионат уже в третий раз подряд, став настоящей столицей школьного баскетбола России. Мэр города Иван Носков обратился к участникам соревнования в своём официальном канале Telegram, выразив благодарность партнёрам за существенный вклад в организацию турнира и продвижение детско-юношеского спорта.