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В Самаре прошел суперфинал российской школьной баскетбольной лиги

В Самаре завершился грандиозный финал крупнейшего социального спортивного состязания России — чемпионата школьных команд «Школьная баскетбольная лига “КЭС-Баскет”.

В Самаре завершился грандиозный финал крупнейшего социального спортивного состязания России — чемпионата школьных команд «Школьная баскетбольная лига “КЭС-Баскет”.

Соревнования собрали сильнейшие коллективы школьников из разных уголков нашей страны, всего из 81 региона. Победителями финала стали лишь избранные, пройдя отборочный этап, в котором участвовали 40 лучших команд-участниц.

Самара принимала чемпионат уже в третий раз подряд, став настоящей столицей школьного баскетбола России. Мэр города Иван Носков обратился к участникам соревнования в своём официальном канале Telegram, выразив благодарность партнёрам за существенный вклад в организацию турнира и продвижение детско-юношеского спорта.

Баскетбол в Самаре развивается, и поддержка социальных инициатив даёт спортсменам дополнительные возможности для дальнейшего роста, считает глава города.

Больше новостей Самары и региона уже в телеграм-канале «МК в Самаре».