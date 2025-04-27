Штраф за букет наломанной в городе сирени достигает 840 рублей

Адвокат юридической консультации Железнодорожного района Гомеля Евгений Курнасенко предупредил, что закон «О растительном мире» запрещает ломать в городе сирень, как и любой другой кустарник или дерево.
За это предусмотрен штраф до 20 базовых величин (то есть до 840 рублей).
Минприроды, в комментарии БелТА, отмечает, что если соцветия с куста обламывать регулярно, он зачахнет и в конце концов погибнет. Что касается штрафных санкций, то Минприроды отмечает, что за такие действия грозит штраф до 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей).
Букет сирени можно наломать с куста, который растет на приусадебном участке, на даче.
Кстати, «Зеленстрой» сказал, где высадил в Минске дерево катальпа с Карибских островов (все подробности здесь).
Мы писали, что изменится в жизни дачников в Беларуси в 2025: выборы председателей товариществ, назначения из облисполкома, виртуальное голосование, инженерные сети, заброшенные участки, вынос счетчиков (здесь все подробности).