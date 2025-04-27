Штраф за букет наломанной в городе сирени достигает 840 рублей

Минприроды, в комментарии БелТА, отмечает, что если соцветия с куста обламывать регулярно, он зачахнет и в конце концов погибнет. Что касается штрафных санкций, то Минприроды отмечает, что за такие действия грозит штраф до 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей).