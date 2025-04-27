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«Крылья Советов» всухую одолели «Оренбург» в Самаре 27 апреля

В воскресенье команда Игоря Осинькина продлила беспроигрышную серию в Премьер-лиге до пяти матчей (12+).

В воскресенье команда Игоря Осинькина продлила беспроигрышную серию в Премьер-лиге до пяти матчей (12+).

В первом тайме клубы обменялись несколькими ударами, нарушениями и офсайдами. Но никому забить в первые 45 минут так и не удалось. В начале второго отрезка ситуация не менялась.

Переломный момент произошел ближе к концу встречи. На 82-й Алексей Сухой после видеоповтора назначил 11-метровый в ворота гостей. Иван Сергеев реализовал и открыл счет — 1:0.

Примерно через четыре минуты Дмитрий Цыпченко увеличил отрыв «зелено-бело-синих» и добил «Оренбург» — 2:0 и третья победа хозяев после зимней паузы.

«Крылья» поднялись на девятую строчку в таблице с 30 очками. Но в двух от них тольяттинский «Акрон», который сегодня вечером встретится с «Химками» на выезде (12+).

Недавно рассказывали, что команды из 63-го региона заняли десятую и 11-ю строчки в РПЛ по индексу контроля игры.

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