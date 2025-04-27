В Самаре прошла Библоночь-2025 и на 500 площадка 26 апреля

Самарская область торжественно присоединилась ко Всероссийской акции «Библионочь», прошедшей под лозунгом «Свои герои» и приуроченной сразу к двум знаменательным датам: празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне и проведению Года защитника Отечества.
Более пятисот библиотек региона организовали насыщенную программу мероприятий: посетители окунулись в атмосферу исторических реконструкций, прослушали литературные чтения, поучаствовали в творческих мастер-классах и концертах.
Самарская научная библиотека предложила необычный опыт знакомства с солдатской кухней времен войны: каждый желающий мог отведать легендарный блокадный хлеб и хвойный чай. Писатель Сергей Чеков провёл встречу с поклонниками своего творчества, параллельно проходили театральные постановки, показ фильмов и беседы с известными деятелями культуры.
Детские библиотеки украсили праздник особой программой «Библиосумерки»: малыши играли в познавательную игру-квест «Герои нашего города», познакомились с образцами военного вооружения из фондов ДОСААФ, попробовали себя в изготовлении солдатских писем и свечек-фонариков времён фронта.
Акцентированная программа Библионочи подчеркнула важность сохранения исторической памяти поколений: особое впечатление произвели письма благодарности фронтовикам, написанные сотнями посетителей вечером праздника. Завершился форум вручением памятных подарков ветеранам и активным участникам.
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