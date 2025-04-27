В Самаре прошла Библоночь-2025 и на 500 площадка 26 апреля

Самарская научная библиотека предложила необычный опыт знакомства с солдатской кухней времен войны: каждый желающий мог отведать легендарный блокадный хлеб и хвойный чай. Писатель Сергей Чеков провёл встречу с поклонниками своего творчества, параллельно проходили театральные постановки, показ фильмов и беседы с известными деятелями культуры.