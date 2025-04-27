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Под Ростовом водитель открыл стрельбу по автомобилю

В Ростовской области конфликт между водителями привел к стрельбе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ссора между автовладельцами привела к стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

ЧП случилось на автодороге между Батайском и Ростовом. Двое водителей начали конфликтовать, после чего один из них вытащил спринговый пистолет и стал стрелять по движущемуся рядом автомобилю.

Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность нарушителя. Им оказался 30-летний житель Батайска. Правоохранители задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств и мотивов конфликта.

— По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в пресс-службе.