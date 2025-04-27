Бывший омский депутат Константин Ткачев переезжает на север области

Константин Ткачев сложил с себя полномочия депутата Законодательного собрания Омской области. Как рассказал сам Ткачев, решение это было непростым. Далее депутат планирует работать в органах местного самоуправления.
Как сообщил сам Ткачев в эфире ГТРК «Иртыш», он переезжает в Седельниковский район, расположенный на севере Омской области, для усиления работы местной администрации.
«Это сложный для меня был лично выбор, много мыслей, переживаний, но это, я думаю, правильное решение», — прокомментировал Константин Ткачев свое назначение.
По предложению губернатора Виталия Хоценко он отправляется в Седельниковский район для усиления работы местной администрации. Подробности о его новой должности пока не разглашаются.