Курумоч стал 17-м в ТОПе самых удобных аэропортов России

Однако, несмотря на недостатки, эксперты подчеркнули, что популярность «Курумоча» растёт ежегодно. Например, в прошлом году аэропорт принял 3,6 млн пассажиров. Ещё одним плюсом авторы отметили новую пассажирскую зону площадью 42 тыс. квадратных метров, построенную английским архитектором по случаю Чемпионата мира по футболу 2018 года.