Курумоч стал 17-м в ТОПе самых удобных аэропортов России

Российский журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее комфортных отечественных аэропортов, куда попал и международный аэровокзальный комплекс «Курумоч» в Самаре.
Всего список охватывал 32 крупнейших аэропорта страны, обслуживших свыше одного миллиона пассажиров в течение 2024 года.
Оценивались критерии удобства маршрутов, качество обслуживания внутри терминалов, сроки выдачи багажа и транспортная доступность. Об этом сообщил портал 63.ру.
Аэропорт Самары расположился на 17-й строчке рейтинга с результатом 34,1 балла.
Лидерство удерживал столичный Шереметьево с показателем 50,7. Несмотря на высокие показатели качества сервисного обслуживания (27,2 из 58) и оперативной доставки багажа (2,3 из 5), самарский аэропорт потерял очки из-за недостаточного разнообразия маршрутов (2,1 из 10) и сложности транспортной доступности (2,5 из 15).
Однако, несмотря на недостатки, эксперты подчеркнули, что популярность «Курумоча» растёт ежегодно. Например, в прошлом году аэропорт принял 3,6 млн пассажиров. Ещё одним плюсом авторы отметили новую пассажирскую зону площадью 42 тыс. квадратных метров, построенную английским архитектором по случаю Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Авторы материала также предположили, что будущее аэропорта изменится коренным образом с появлением новой инфраструктуры — планируется сооружение современной воздушной гавани рядом с заводом «Авиакор».
Новый аэропорт сможет привлечь больше туристов и деловых путешественников благодаря удачному расположению ближе к городу и удобным транспортным связям.
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